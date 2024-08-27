Около 400 тысяч вейпов сожгли в Казахстане

Около 400 тыс. единиц вейпов уничтожили в Казахстане в рамках борьбы с распространением электронных устройств, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Агентства по финансовому мониторингу от 27 августа 2024 года, с момента вступления в силу законодательных поправок, запрещающих продажу, ввоз и производство вейпов, пресечено 25 фактов их незаконного оборота, а также продажи ароматизаторов и жидкостей для них.

"В указанный период изъято из незаконного оборота почти 22 тыс. электронных устройств, а также 7 тыс. ароматизаторов, картриджей и испарителей. В столице задержан организатор крупнейшего подпольного цеха, осуществлявший производство, хранение и реализацию вейпов и жидкостей для них. Преступная группа производила кустарным путем никотиносодержащую жидкость, состоящую из глицерина, никотина, искусственных ароматизаторов", – рассказали в АФМ.

Изъято более 5 тыс. вейпов, заправленных курительной смесью, готовых к употреблению, 235 литров химических веществ глицерин и пролипиленгликоль, ароматизаторы, а также станки для их производства.

Производственная мощность подпольного цеха составляла от 7 до 10 тыс. штук электронных устройств ежемесячно. Вся продукция кустарного производства расходилась по вейпшопам всей республики.

"Приговором суда указанный гражданин осужден. Вся партия вейпов, а также оборудование для производства изъяты и уничтожены. Отметим, что в выделяющемся паре при курении электронных устройств содержится более 30 опасных веществ, а при нагревании концентрация выделяемых канцерогенов значительно увеличивается. Это влияет пагубно на здоровье, концентрацию и способность к обучению подростков", – добавили в АФМ.

Ведомство обращается к родителям с просьбой обратить внимание на увлечения их детей, окружение и покупки, которые они совершают.





С 20 июня 2024 года в Казахстане вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов. Теперь продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.