56-летний мужчина пострадал во время пожара в Костанайской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
20 сентября в селе Узынколь в двухквартирном жилом доме произошел пожар, в котором пострадал 56-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря слаженным действиям двух пожарных расчетов, направленных на борьбу с огнем, пожар удалось ликвидировать на площади 80 кв. м.
"В результате пожара получил ожоги легкой степени и госпитализирован мужчина 1968 г.р. Пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
Ранее в социальной сети распространилось видео с перекрестка улиц Туран и Сығанақ в Астане, где неожиданно загорелась камера "Сергек".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript