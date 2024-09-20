56-летний мужчина пострадал во время пожара в Костанайской области

20 сентября в селе Узынколь в двухквартирном жилом доме произошел пожар, в котором пострадал 56-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря слаженным действиям двух пожарных расчетов, направленных на борьбу с огнем, пожар удалось ликвидировать на площади 80 кв. м.



"В результате пожара получил ожоги легкой степени и госпитализирован мужчина 1968 г.р. Пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

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