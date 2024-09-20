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Законодательство РК

56-летний мужчина пострадал во время пожара в Костанайской области

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 00:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
20 сентября в селе Узынколь в двухквартирном жилом доме произошел пожар, в котором пострадал 56-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря слаженным действиям двух пожарных расчетов, направленных на борьбу с огнем, пожар удалось ликвидировать на площади 80 кв. м.

"В результате пожара получил ожоги легкой степени и госпитализирован мужчина 1968 г.р. Пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Ранее в социальной сети распространилось видео с перекрестка улиц Туран и Сығанақ в Астане, где неожиданно загорелась камера "Сергек".

Елена Беляева
МЧС РК Костанайская область 2024 год Пожары Спасатели
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