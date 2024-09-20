Камера "Сергек" вспыхнула на оживленном перекрестке в Астане
Фото: Zakon.kz
20 сентября в социальной сети распространилось видео с перекрестка улиц Туран и Сығанақ в Астане, где неожиданно загорелась камера "Сергек", сообщает Zakon.kz.
На место пожара выехало подразделение ДЧС столицы.
"По прибытию было установлено, что произошло короткое замыкание электрических проводов с последующим горением. Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе департамента.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области сгорел внедорожник.
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