Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Камера "Сергек" вспыхнула на оживленном перекрестке в Астане

камера &quot;Сергек&quot; загорелась в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 21:35 Фото: Zakon.kz
20 сентября в социальной сети распространилось видео с перекрестка улиц Туран и Сығанақ в Астане, где неожиданно загорелась камера "Сергек", сообщает Zakon.kz.

На место пожара выехало подразделение ДЧС столицы.

"По прибытию было установлено, что произошло короткое замыкание электрических проводов с последующим горением. Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе департамента.


Ранее сообщалось, что в Павлодарской области сгорел внедорожник.

Читайте также

погиб рабочий
32-летний шахтер погиб во время обвала руды в Актюбинской области
Огнеборцы потушили горящую автомашину
В Павлодарской области сгорел внедорожник
пострадавшие в ДТП отпущены домой
О состоянии водителя грузовика – участника массового ДТП в Алматы – рассказали врачи
Елена Беляева
Астана Пожар 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
&quot;Вечно молодой&quot;: пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
"Вечно молодой": пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
Астролог предсказал период удачи трем знакам зодиака, Глоба
Невероятное везение предсказал Глоба трем знакам зодиака
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: