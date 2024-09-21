Пожарные показали, как спасали 30 детей и взрослых из горящего дома в Алматы

Пресс-служба ДЧС Алматы опубликовала эпичные кадры спасения детей и взрослых из горящей пятиэтажки в мегаполисе, сообщает Zakon.kz.

Из огня вывели и вынесли 14 человек, в том числе пятерых детей. Еще 16 жителей эвакуировали. Пожар произошел 20 сентября 2024 года в квартире на первом этаже. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводов.

Фото: ДЧС Алматы

"Первыми на место происшествия прибыли сотрудники СПЧ-18 Наурызбайского района. Пламенем была охвачена квартира, расположенная в пятиэтажке. Токсичным дымом заволокло весь подъезд. Даже два-три вдоха воздуха, который содержит угарный газ от продуктов горения, приводит к серьезным последствиям. Создавалась угроза жизни и здоровью граждан", – отметили в пресс-службе ДЧС.





Ранее в МЧС обнародовали тревожные цифры по взрывам газовых баллонов в Казахстане. С начала 2024 года зарегистрировано 17 таких случаев, при которых погибли шесть человек. Еще 36 граждан были госпитализированы с различными травмами.