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Происшествия

Кадры спасения ребенка из горящего дома в Усть-Каменогорске показали в МЧС

Пожарная часть, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 13:54 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Усть-Каменогорске сотрудники ДЧС успели вывести из горящего частного дома 11-летнего мальчика. Кадры спасения попали на камеру одного из пожарных, сообщает Zakon.kz.

Пожар случился сегодня, 17 мая, в одном из частных домов, расположенных на улице Астафьева.

"Сначала на территории загорелась хозяйственная постройка, а затем огонь перекинулся и на дом. Действия пожарных позволили ликвидировать возгорание на небольшой площади и предотвратить его дальнейшее распространение", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Во время тушения был спасен ребенок 2014 года рождения. Мальчика незамедлительно эвакуировали в безопасное место. Его жизни ничего не угрожает.

13 мая 2025 года сильный пожар разгорелся на складе в Астане. Благодаря оперативным действиям специалистов удалось не допустить распространения огня.

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Андрей Дюсупов
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