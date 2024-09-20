МЧС обнародовало тревожные цифры по взрывам газовых баллонов в Казахстане

Участившиеся случаи взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси вызывают серьезную обеспокоенность. В связи с этим 20 сентября 2024 года Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось к гражданам, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с начала текущего года Командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК зарегистрировал 17 случаев вспышек газовоздушной смеси, при которых погибли шесть человек. Еще 36 граждан были госпитализированы с различными травмами.

"С мест пожаров сотрудники территориальных подразделений МЧС вынесли 961 газовый баллон, более 194 из которых вместимостью 50 л. Отметим, в 2023 году было зарегистрировано 128 случаев взрывов баллонов и вспышек газовоздушной смеси, при которых погиб 21 человек, травмированы 167", – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

В МЧС отметили, что основными причинами взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси является нарушение требований безопасной эксплуатации и правил хранения бытового газового баллона и газового оборудования, их неисправность.

Также ведомство обращает внимание граждан на правила эксплуатации газовых баллонов, при соблюдении которых возможно исключить рост пожаров:

осуществляйте заправку баллонов только в специализированных пунктах. Запрещается заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях;

не используйте газовые баллоны в жилых многоквартирных домах более двух этажей;

не допускайте нагрев корпуса баллона;

при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество;

не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;

не допускайте самостоятельного использования газовых приборов детьми;

для проверки утечки газа используйте мыльный раствор.

"Необходимо своевременно проводить ревизию и ремонт газового оборудования. Запрещается эксплуатировать неисправное газовое оборудование. Напоминаем! Нельзя заносить газовый баллон из холода в тепло и ставить рядом с источником тепла. Берегите себя! Для нас важна каждая жизнь!" Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что за дежурные сутки казахстанские пожарные потушили 12 пожаров в жилых секторах. По данным МЧС, инциденты произошли в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях и в городах Караганда и Тараз.