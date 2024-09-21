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Конфликт возле кальянной в Алматы перерос в стрельбу

Конфликт возле кальянной в Алматы перерос в стрельбу, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 20:46 Фото: pixabay
21 сентября в Алматы конфликт между мужчинами возле кальянной перерос в стрельбу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывают очевидцы, один из участников схватки ранен. Предполагается, что покинуть заведение ему помогли друзья.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно- розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых. По предварительным данным, конфликт произошел между малознакомыми людьми", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что мужчина избил подругу, а затем устроил разборки с врачами и полицией в Мангистау.

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