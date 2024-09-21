Конфликт возле кальянной в Алматы перерос в стрельбу

21 сентября в Алматы конфликт между мужчинами возле кальянной перерос в стрельбу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывают очевидцы, один из участников схватки ранен. Предполагается, что покинуть заведение ему помогли друзья.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно- розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых. По предварительным данным, конфликт произошел между малознакомыми людьми", – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что мужчина избил подругу, а затем устроил разборки с врачами и полицией в Мангистау.