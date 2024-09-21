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Мужчина избил подругу, а затем устроил разборки с врачами и полицией в Мангистау

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 14:57 Фото: Zakon.kz
Жителя Мангистауской области подозревают в нападении на сотрудников скорой помощи и полиции, которые приехали на вызов к раненной им женщине, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального Департамента полиции рассказали, что инцидент случился после обеда 20 сентября в Бейнеуском районе:

"По факту угрозы или насильственных действий в отношении представителя власти начато досудебное расследование. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Он был в нетрезвом состоянии и оказал сопротивление полицейским при пресечении противоправных действий".

По информации lada.kz, сотрудники скорой помощи выехали на вызов к 40-летней женщине, сообщившей о том, что друг вонзил ей в голову стекло. Когда медики прибыли на место происшествия, мужчина разбил стекло их машины, а затем напал и на фельдшеров.

21 сентября 2024 года еще одна школьница упала с балкона высотки в Алматы. По предварительным данным, 12-летняя девочка находилась на 13 этаже.

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