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Человеческие останки обнаружили рабочие возле сельского акимата в ВКО

человеческие кости нашли возле сельского акимата в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 21:32 Фото: pixabay
Шокирующую находку сделали во время земляных работ по прокладке водоснабжения в селе Бобровка Глубоковского района. Человеческие останки обнаружили напротив здания сельского акимата, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, полицейские начали расследование, однако местные старожилы уверяют, что ничего криминального в этих останках нет: на этом месте ранее было кладбище.


"Подобные находки человеческих останков происходили и ранее. На этом месте действительно с 30 по 50 годы прошлого столетия было кладбище", – рассказали в акимате села Бобровка.

Отметим, что в апреле человеческие кости нашли при заборе земли для укрепления дамбы в Казахстане.

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