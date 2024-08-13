Человеческие останки обнаружили рабочие возле сельского акимата в ВКО

Шокирующую находку сделали во время земляных работ по прокладке водоснабжения в селе Бобровка Глубоковского района. Человеческие останки обнаружили напротив здания сельского акимата, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, полицейские начали расследование, однако местные старожилы уверяют, что ничего криминального в этих останках нет: на этом месте ранее было кладбище.





"Подобные находки человеческих останков происходили и ранее. На этом месте действительно с 30 по 50 годы прошлого столетия было кладбище", – рассказали в акимате села Бобровка.

Отметим, что в апреле человеческие кости нашли при заборе земли для укрепления дамбы в Казахстане.