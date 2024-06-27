16-летнего подростка наказали за разбитое стекло пассажирского поезда

В Жамбылской области подросток бросал камни в проходящий состав пассажирского поезда и разбил стекло вагона, сообщает Zakon.kz.

Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Жамбылской области рассмотрено административное дело по ч. 3 ст. 127 КоАП "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего" в отношении гражданки Т.



"Судом установлено, что несовершеннолетний сын гражданки Т. целенаправленно бросал камни в проходящий состав пассажирского поезда и разбил наружное стекло вагона, тем самым нанес материальный ущерб на сумму 37 тыс. тенге", – отметили в областном суде по делам несовершеннолетних.

Поскольку правонарушитель не достиг 16-летнего возраста, в отношении его законного представителя гражданки Т. был составлен протокол об административном правонарушении из-за ненадлежащего исполнения родителем своих обязанностей по воспитанию, которое повлекло совершение несовершеннолетним умышленного деяния, содержащего признаки административного правонарушения, что было полностью подтверждено в суде материалами дела.



"Суд отнес к смягчающим вину обстоятельствам признание вины и материальное положение. Отягчающие обстоятельства судом не установлены", – отмечается в материалах дела.

Санкцией ч. 3 ст. 127 КоАП за указанное правонарушение предусмотрен штраф в размере 20 МРП (73 840 тг) либо административный арест на срок до 10 суток.

"Постановлением суда гражданка Т. признана виновной по ч. 3 ст. 127 КоАП и ей назначен административный штраф в размере более 51 тыс. тенге. Постановление вступило в законную силу", – рассказали в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жамбылской области.

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