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Законодательство РК

"15-летнего мальчика убили на глазах 30 подростков" в Казахстане: комментарий полиции

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 17:51 Фото: pexels
В соцсетях появилась информация о том, что в селе Кызылординской области подростка убили на глазах группы молодежи, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, это произошло в поселке Кенес, где "старшак" собрал 30 подростков и перед всеми убил 15-летнего мальчика. На распространяемом видео местные жители рассказывают, что в поселке была система: молодежь младшего возраста должна уважать старших, собираться в определенном месте, когда они звали, платить им "налог". Погибший подросток якобы пропустил такую встречу и во время очередного "сбора" ему нанесли смертельный удар.

В пресс-службе ДП Кызылординской области факт убийства подтвердили. Это случилось еще 22 июня 2024 года.

"По данному факту 22.06.2024 года Жанакорганским районным отделом полиции Департамента полиции Кызылординской области зарегистрировано уголовное дело, проведено всестороннее полное расследование. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд", – сообщили в полиции.

В соответствии с требованием статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК другие подробности не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в селе Аксукент Туркестанской области трое нетрезвых мужчин до смерти избили молодого человека.

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