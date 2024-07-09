13-летний мальчик утонул на глазах у друзей в Атырауской области

В Индерском районе Атырауской области нашли и извлекли из воды тело 13-летнего подростка, на поиски которого ушло три дня, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, инцидент произошел 5 июля в селе Коктогай. Мальчик 2011 года рождения купался в неположенном месте и утонул на глазах у друзей. Из-за сильного течения на его поиски потребовалось три дня.

"Силами 10 спасателей ДЧС, двух единиц спецтехники и двух плавательных средств на третьи сутки с начала поисков было найдено тело мальчика. Стоит отметить, что сейчас глубина реки Урал в Индерском районе составляет 16 м, а ширина 200 м. Течение очень сильное, поэтому купальный сезон еще не открыт. Родителей призываем к бдительности", – говорится в сообщении.

Отметим, что это первый случай гибели человека на воде с начала года в Индерском районе. За 2023 год не зарегистрировано ни одного случая.

Ранее в Жетысуской области пять человек оказались в ловушке посреди реки.