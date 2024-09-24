Массовая драка студентов в Алматы: в КазНУ раскрыли подробности

В Казахском национальном университете (КазНУ) им. аль-Фараби раскрыли подробности массовой драки студентов, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в КазНУ произошла массовая драка. В ДП Алматы отметили, что по факту хулиганства с участием 20 молодых людей возбуждено уголовное дело. Всех участников конфликта задержали и доставили в полицию.

"По сообщению УП Бостандыкского района данный инцидент произошел 24 сентября 2024 года в 02:52 на пересечении улиц Попова и Бальзака. Конфликт между сторонами зафиксирован за пределами территории КазНУ им. аль-Фараби. Среди участников конфликта были не только студенты КазНУ, но и молодежь города", – прокомментировали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе КазНУ.

В настоящее время, как подчеркнули в вузе, устанавливаются обстоятельства произошедшего.