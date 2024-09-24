Массовая драка произошла в КазНУ
Фото: kaznu.kz
Сегодня, 24 сентября 2024 года, в различных социальных сетях и мессенджерах писали, что массовая драка произошла в Казахском национальном университете (КазНУ) им. аль-Фараби. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в Департаменте полиции Алматы.
В городской полиции отметили, что "все обстоятельства происшествия устанавливаются".
"По факту хулиганства с участием 20 молодых людей Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию".Пресс-служба ДП Алматы
21 сентября 2024 года в Алматы возле кальянной между мужчинами произошел конфликт, который перерос в стрельбу.
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