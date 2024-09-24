Массовая драка произошла в КазНУ

Фото: kaznu.kz

Сегодня, 24 сентября 2024 года, в различных социальных сетях и мессенджерах писали, что массовая драка произошла в Казахском национальном университете (КазНУ) им. аль-Фараби. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в Департаменте полиции Алматы.

Следите за новостями zakon.kz в: