Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Массовая драка произошла в КазНУ

Массовая драка произошла в КазНУ, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 17:30 Фото: kaznu.kz
Сегодня, 24 сентября 2024 года, в различных социальных сетях и мессенджерах писали, что массовая драка произошла в Казахском национальном университете (КазНУ) им. аль-Фараби. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в Департаменте полиции Алматы.

В городской полиции отметили, что "все обстоятельства происшествия устанавливаются".

"По факту хулиганства с участием 20 молодых людей Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию".Пресс-служба ДП Алматы

21 сентября 2024 года в Алматы возле кальянной между мужчинами произошел конфликт, который перерос в стрельбу.

Читайте также

Землетрясение недалеко от Атырау
Землетрясение произошло на западе Казахстана
Жительницу Талдыкоргана с наркотиками на 20 млн тенге задержали полицейские
Крупная партия мефедрона изъята полицией Жетісу: предотвращен сбыт 2000 доз наркотика
Мужчина повесился на опоре ЛРТ в Астане
В Астане мужчина совершил суицид на опоре LRT
Динара Халдарова
ДП Алматы КазНУ Алматы 2024 год Драки Драки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: