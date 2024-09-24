В Уральске полицейский сбил насмерть женщину

19 сентября в 6:15 по улице Пугачева в Уральске водитель ВАЗ-21703 сбил женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм она скончалась в больнице., сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ЗКО, по факту ДТП стражи порядка проводят досудебное расследование. Авто водворили на спецстоянку, водитель водворен в изолятор временного содержания.

Как уточняется, за рулем машины находился сотрудник полиции.

После произошедшего полицейского уволили из органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что полицейский насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске.