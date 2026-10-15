Мужчина сбил женщину с младенцем в Кызылорде – ребенок погиб

В Кызылорде водитель иномарки сбил женщину с малышом и скрылся с места ДТП. Младенец скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили местные СМИ, ДТП произошло вечером 13 октября вблизи улице Куттыкожа. Водитель Mitsubishi Lancer Sedan сбил женщину с маленьким ребенком, после чего покинул место происшествия.

Полиция объявила в розыск водителя, который находился за рулем.

Пострадавшую женщину с тяжелыми травмами, в том числе повреждениями головы и переломами ребер и таза, доставили в реанимацию. Мальчик, родившийся 20 мая 2026 года, также получил травму головы. Несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось.

В Департаменте полиции Кызылординской области сообщили, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, а также оставления места происшествия возбуждены уголовные дела.

"Личность подозреваемого установлена. Принимаются необходимые меры для установления его местонахождения и задержания. На выездах из города усилен пропускной режим", – сообщили в ДП Кызылординской области.

В розыскных мероприятиях задействованы все силы и средства Департамента полиции.

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