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Черные клубы дыма попали на видео на левобережье Астаны

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 18:11 Фото: Zakon.kz
В Казнете 25 сентября распространились кадры пожара на левом берегу Астаны, сообщает Zakon.kz.

На видео попали черные клубы дыма от возгорания.

В МЧС Казахстана сообщили, что в эти минуты столичные спасатели тушат возгорание битума в одном из строительных объектов по улице Керей Жанибек хандар и проспекту Улы Дала района Есиль.

Позже в ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован на площади 10 кв.м.

"По уточненной информации, на территории новостроящегося объекта произошло горение утеплителя фундамента и битума. Пострадавших нет", – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. 25 сентября в микрорайоне Алмагуль города Атырау на месте пожара нашли тело женщины

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