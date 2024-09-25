Черные клубы дыма попали на видео на левобережье Астаны

В Казнете 25 сентября распространились кадры пожара на левом берегу Астаны, сообщает Zakon.kz.

На видео попали черные клубы дыма от возгорания.

В МЧС Казахстана сообщили, что в эти минуты столичные спасатели тушат возгорание битума в одном из строительных объектов по улице Керей Жанибек хандар и проспекту Улы Дала района Есиль.

Позже в ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован на площади 10 кв.м.

"По уточненной информации, на территории новостроящегося объекта произошло горение утеплителя фундамента и битума. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 25 сентября в микрорайоне Алмагуль города Атырау на месте пожара нашли тело женщины.