Черные клубы дыма попали на видео на левобережье Астаны
Фото: Zakon.kz
В Казнете 25 сентября распространились кадры пожара на левом берегу Астаны, сообщает Zakon.kz.
На видео попали черные клубы дыма от возгорания.
В МЧС Казахстана сообщили, что в эти минуты столичные спасатели тушат возгорание битума в одном из строительных объектов по улице Керей Жанибек хандар и проспекту Улы Дала района Есиль.
Позже в ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован на площади 10 кв.м.
"По уточненной информации, на территории новостроящегося объекта произошло горение утеплителя фундамента и битума. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 25 сентября в микрорайоне Алмагуль города Атырау на месте пожара нашли тело женщины.
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