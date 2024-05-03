Черные клубы дыма накрыли Актобе из-за пожара на складе
Фото: pixabay
Пожар произошел 3 мая на складе со строительными материалами в Актобе, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает МЧС Казахстана, на месте по повышенному рангу работают спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф.
"Площадь возгорания устанавливается. Угрозы распространения огня на другие здания нет", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом пожаре. 2 мая в селе Бесагаш Алматинской области произошло загорание складского помещения по хранению хозяйственных товаров народного потребления. В 21:35 пожар потушили.
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