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Черные клубы дыма накрыли Актобе из-за пожара на складе

Черные клубы дыма накрыли Актобе из-за пожара на складе , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 20:42 Фото: pixabay
Пожар произошел 3 мая на складе со строительными материалами в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает МЧС Казахстана, на месте по повышенному рангу работают спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф.

"Площадь возгорания устанавливается. Угрозы распространения огня на другие здания нет", – говорится в сообщении. 


Ранее сообщалось о другом пожаре. 2 мая в селе Бесагаш Алматинской области произошло загорание складского помещения по хранению хозяйственных товаров народного потребления. В 21:35 пожар потушили. 

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МЧС РК Актобе Пожар 2024 год
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