#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
527.23
544.05
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
527.23
544.05
5.05
Происшествия

Черные клубы дыма от сильного пожара в Алматы попали на видео

Черные клубы дыма от сильного пожара в Алматы попали на видео, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 21:23 Фото: Zakon.kz
В Алматы 8 января пожар произошел в здании одноэтажного склада, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МЧС Казахстана.
"В эти минуты пожарные МЧС тушат возгорание одноэтажного склада по ул. Касыма Шарипова в Алатауском районе Алматы", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Жительница Каскелена пострадала во время пожара в бутике с парфюмом. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Бетономешалка столкнулась с двумя авто и снесла опору уличного освещения в Астане
Происшествия
21:46, Сегодня
Бетономешалка столкнулась с двумя авто и снесла опору уличного освещения в Астане
Мощное массовое ДТП в Алматы: есть погибший и пострадавшие
Происшествия
20:11, Сегодня
Мощное массовое ДТП в Алматы: есть погибший и пострадавшие
В Костанайской области вооруженный налетчик ограбил АЗС
Происшествия
19:30, Сегодня
В Костанайской области вооруженный налетчик ограбил АЗС
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: