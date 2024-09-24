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Огнеборцы предотвратили взрыв в Караганде

пожар в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 00:02 Фото: пресс-служба МЧС РК
24 сентября в в районе им. А.Бокейхан города Караганды во дворе частного жилого дома загорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в ходе тушения пожарные совместными усилиями вынесли из огня пять газовых баллона в безопасную зону и ликвидировали пожар на площади 60 кв.м.

"Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространения пожара на жилой дом и хозяйственные постройки", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что кабина грузовика вспыхнула на трассе в Акмолинской области.

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МЧС РК Караганда Карагандинская область 2024 год
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