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В Алматинской области мужчина заказал убийство пенсионерки за 10 млн тенге

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 20:42 Фото: pexels
В Алматинской области 25 сентября в Управление по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции поступила оперативная информация о 51-летнем подозреваемом, который предлагал жительнице Алматы 10 млн тенге за физическое устранение пожилой женщины, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, мотив преступления связан со сделкой по купле-продаже квартиры, заключенной еще в 2011 году. Подозреваемый был задержан и взят под стражу.

По факту заказного убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Алматинец по заказу cжег чужой Land Cruser 200

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