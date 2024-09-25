В Алматинской области мужчина заказал убийство пенсионерки за 10 млн тенге

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В Алматинской области 25 сентября в Управление по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции поступила оперативная информация о 51-летнем подозреваемом, который предлагал жительнице Алматы 10 млн тенге за физическое устранение пожилой женщины, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, мотив преступления связан со сделкой по купле-продаже квартиры, заключенной еще в 2011 году. Подозреваемый был задержан и взят под стражу. По факту заказного убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств дела. Ранее сообщалось о другом инциденте. Алматинец по заказу cжег чужой Land Cruser 200. Читайте также В Астане задержали подозреваемых в избиении солдата Нацгвардии В Алматинской области задержали подозреваемого в организации заказного убийства

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