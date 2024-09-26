Вор на мопеде вытащил из машины в Алматы барсетку с 23 млн тенге

В Алматы мужчина на мопеде вытащил из машины барсетку с крупной суммой денег. Полиция Алматы рассказала, как его поймали, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции Жетысуского района, к ним с заявлением обратился представитель фирмы по продаже кабеля. Из его машины пропала барсетка с 23 млн тенге. По словам мужчины, он ненадолго оставил авто, а когда вернулся, обнаружил, что разбито окно.

"С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. С помощью видеосистем была поминутно восстановлена хронология действий потерпевшего и установлен подозреваемый, следовавший едва ли не по пятам жертвы, выжидая подходящий момент для хищения чужого имущества. По одной из версий следствия, злоумышленник мог действовать по наводке – она тщательно проверяется", – сообщил начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Чтобы быть мобильным и остаться неузнанным под шлемом, подозреваемый передвигался на мопеде. Но оперативники его быстро вычислили и задержали.

"На следующий день после кражи подозреваемый вместе с супругой обменяли краденые купюры на доллары. Сей факт также был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Сейчас фигурант задержан и арестован. Досудебное расследование по данному факту продолжается", – резюмировал полковник Шынасилов.

Ранее в прокуратуре рассказали о случае кражи криптовалюты на 67 млн тенге у алматинца.