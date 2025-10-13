Пьяный, но меткий астанчанин кинул барсетку в движущуюся скорую и разбил лобовое стекло

В Астане нетрезвый мужчина запустил свою барсетку в двигавшуюся машину скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции города, поздно ночью к ним поступило сообщение от водителя скорой помощи о том, что на улице Бейбітшілік неизвестный мужчина повредил лобовое стекло служебного авто.

"Выяснилось, что 44-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице и внезапно бросил барсетку в проезжающую навстречу машину скорой помощи. В результате удара лобовое стекло было повреждено. Полицейские составили в отношении нарушителя административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". По решению суда он арестован на 15 суток", – сообщили в полиции.

С начала года в Астане по этой статье к ответственности привлекли около 3000 жителей.

В конце сентября 2025 года в Акмолинской области 22-летняя девушка запустила камень в отправляющийся электропоезд Кокшетау – Нурлы Жол, разбив лобовой стеклопакет.