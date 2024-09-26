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26-летний сотрудник ДЧС получил ожоги во время пожара в ЗКО

Сотрудник ДЧС получил ожоги во время пожара в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 20:11 Фото: Zakon.kz
Днем 25 сентября в селе Курмангазы района Байтерек на площади 8 га загорелась сухая трава, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО, во время тушения пожара огнем была повреждена пожарная автоцистерна, сгорели моторный отсек, кабина и колеса. Кроме этого, ожоги получил 26-летний пожарный.

"Его доставили в больницу, где он получил медицинскую помощь. В пресс-службе ДЧС ЗКО заверили, что его состояние стабильное. Мужчина получил ожоги лица и рук, однако после получения первичной медпомощи от госпитализации отказался", – говорится в сообщении.

По данному факту начато служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов села Большая Малышка Кызылжарского района загорелась хозяйственная постройка. Пожар полностью потушили на площади 250 кв. м.

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