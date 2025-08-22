Серьезный пожар разгорелся в горах Алматинской области

22 августа вблизи села Шамалган, на территории государственного земельного запаса в горной местности Карасайского района загорелись сухая трава и кустарники на площади около 10 га, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области, для координации действий на месте был организован оперативный штаб.

"К тушению привлечены силы и средства ДЧС Алматинской области, ДЧС г. Алматы, воинской части 28237, а также местных исполнительных органов. Всего на месте работают 81 человек и 12 единиц техники. Ситуация находится под контролем", – говорится в сообщении.

Спасатели также призвали при чрезвычайных ситуациях звонить по номерам 101 и 112.

Ранее сообщалось, что 78-летняя бабушка пострадала во время пожара в Алматы.