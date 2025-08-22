#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.34
623.05
6.65
Происшествия

Серьезный пожар разгорелся в горах Алматинской области

пожар в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 20:34 Фото: pixabay
22 августа вблизи села Шамалган, на территории государственного земельного запаса в горной местности Карасайского района загорелись сухая трава и кустарники на площади около 10 га, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области, для координации действий на месте был организован оперативный штаб.

"К тушению привлечены силы и средства ДЧС Алматинской области, ДЧС г. Алматы, воинской части 28237, а также местных исполнительных органов. Всего на месте работают 81 человек и 12 единиц техники. Ситуация находится под контролем", – говорится в сообщении.

Спасатели также призвали при чрезвычайных ситуациях звонить по номерам 101 и 112.

Ранее сообщалось, что 78-летняя бабушка пострадала во время пожара в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Палец вырвало маленькому ребенку на аттракционе в Актобе
Происшествия
21:11, Сегодня
Палец вырвало маленькому ребенку на аттракционе в Актобе
Полиция Жетысу вышла на подпольных продавцов запрещенных вейпов
Происшествия
20:36, Сегодня
Полиция Жетысу вышла на подпольных продавцов запрещенных вейпов
С моста – в суд: нарушитель из области Абай привлечен к ответственности
Происшествия
01:07, 22 августа 2025
С моста – в суд: нарушитель из области Абай привлечен к ответственности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: