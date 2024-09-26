Крупный пожар потушили в одном из сел СКО
Фото: пресс-служба МЧС РК
26 сентября в одном из жилых домов села Большая Малышка Кызылжарского района загорелась хозяйственная постройка, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС, благодаря принятым мерам спасен рядом стоящий жилой дом. Пожар полностью потушили на площади 250 кв. м.
"К счастью, пострадавших нет", – заявили в министерстве.
Между тем в Акмолинской области сегодня сгорела юрта.
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