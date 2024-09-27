Дело малолетних вымогательниц из Алматинской области будут рассматривать в суде
Фото: Zakon.kz
Дело 15-летних школьниц-вымогательниц из Алматинской области будет рассматриваться в суде, сообщает Zakon. kz.
По информации главы областного ДП Бауржана Аленова, уже наказали родителей школьниц.
"В рамках расследования выяснилось, что несовершеннолетние девочки оказывали психологическое давление на свою ровесницу, требуя у нее денежные средства. Учитывая возраст правонарушителей, полиция провела работу по привлечению к ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей".Бауржан Аленов
Факт вымогательства зарегистрирован в УП Карасайского района, а материалы дела переданы в суд.
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