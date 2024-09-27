Дело малолетних вымогательниц из Алматинской области будут рассматривать в суде

Фото: Zakon.kz

Дело 15-летних школьниц-вымогательниц из Алматинской области будет рассматриваться в суде, сообщает Zakon. kz.

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