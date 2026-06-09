Домогался внучки: шокирующую историю подростка проверяют в Алматинской области

В Алматинской области 15-летняя школьница обвинила своего дедушку в домогательствах. Девочка заявила, что родственник приставал к ней по ночам, когда мать была на работе, сообщает Zakon.kz.

Шокирующую историю подросток рассказала КТК.

"По ночам он приходил ко мне, трогал меня за грудь и бедра. Мог поцеловать в шею. Однажды я мыла посуду, и дедушка позвал меня. Затем он показал мне видео с голыми женщинами и мужчинами. Сказал: "Вот смотри, это твои ровесники". Я разозлилась, взяла сестренку, и до вечера мы ходили на улице", – рассказала пострадавшая.

По словам школьницы, домогательства начались в марте, но девочка боялась расстраивать беременную мать. Десятиклассница утверждает: 62-летний дедушка заходил в ее комнату по ночам, целовал и трогал. В дневное время, когда сын и сноха были на работе, дед показывал внучке порнографию.

Мать подростка говорит, работает медсестрой. Иногда остается в ночную смену. После смерти первого супруга вышла замуж во второй раз. От первого брака у нее двое детей. От второго – маленькая дочь. Когда женщина попыталась поговорить с мужем о случившемся, он избил ее. Беременная женщина написала заявление в полицию на свекра и ушла из дома вместе с тремя детьми.

"Моя старшая дочь рассказала: когда дома все засыпают, дед ложится под одеяло и трогает ее за бедра. После этого моя дочь начала прятать нож под подушку. Когда я была на работе, свекор показывал ребенку порнографию. Я рассказала обо всем супругу. Но он даже не стал слушать и избил меня", – отметила мать пострадавшей.

Беременную женщину с тремя детьми временно приютили неравнодушные. А подозреваемый пока находится на свободе. Известно, что он работает водителем школьного автобуса. Между тем в полиции Алматинской области завели уголовное дело. Сейчас правоохранители проверяют доводы всех сторон.

"По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Вопрос об избрании меры пресечения будет решен в установленном законом порядке по результатам проведенных следственных мероприятий". Официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин

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