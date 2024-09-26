Два кассира "Казпочты" украли более 80 млн тенге

Прокуратура Алматинской области по результатам анализа поступления денежных средств за оказанные государственные услуги выявила факты присвоения бюджетных средств в АО "Казпочта", сообщает Zakon.kz.

Из релиза надзорного органа следует, что по данному факту прокуратурой начато досудебное расследование, производство которого передано в Департамент экономических расследований Алматинской области.

"В ходе следствия установлено, что кассиры АО "Казпочта" присваивали часть оплаченной госпошлины путем фальсификации квитанций. Преступная схема действовала в период с 2021 по 2023 год при оформлении паспортов и удостоверений личности", – говорится в сообщении, распространенном 26 сентября 2024 года.

По данным прокуратуры, сумма ущерба составила более 80 млн тенге.

"Приговором суда два кассира признаны виновными в совершении хищения имущества в особо крупном размере (п. 2 ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса РК) с назначением наказания в виде лишения свободы и установлением запрета на занятие материально-ответственных и руководящих должностей". Прокуратура Алматинской области

25 июля 2024 года стало известно, что Генпрокуратура выявила грубые нарушения в "Казпочте".