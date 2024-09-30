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Скутер и пожарная машина столкнулись в Уральске

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария с мопедистом, ДТП с мопедом, мопед, мопедисты, столкновение с мопедом, сбитый мопедист, сбитый мопед, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 19:56 Фото: Zakon.kz
30 сентября около 17:00 в Уральске на пересечении улиц Мухита и Сарайшык произошло ДТП с участием пожарной автомашины и скутера, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции Западно-Казахстанской области, в результате ДТП водитель скутера получил травмы. Причины и обстоятельства выясняются.

По словам огнеборцев, они ехали на вызов с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Ранее ДП Алматы выразило обеспокоенность из-за мопедистов, отметив, что с начала этого года в результате аварий погибли 11 водителей мопедов.

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