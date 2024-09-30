Скутер и пожарная машина столкнулись в Уральске

30 сентября около 17:00 в Уральске на пересечении улиц Мухита и Сарайшык произошло ДТП с участием пожарной автомашины и скутера, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции Западно-Казахстанской области, в результате ДТП водитель скутера получил травмы. Причины и обстоятельства выясняются.

По словам огнеборцев, они ехали на вызов с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Ранее ДП Алматы выразило обеспокоенность из-за мопедистов, отметив, что с начала этого года в результате аварий погибли 11 водителей мопедов.