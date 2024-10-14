Появилось видео массового ДТП в Уральске

Массовое ДТП произошло 1 октября в 00:10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина в Уральске. Позже видео аварии появилось в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

В первый день текущего месяца в Департаменте полиции ЗКО рассказали, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От сильного удара Mercedes столкнулся с автомобилями ВАЗ и Skoda Rapid.





Как пишет сайт "Мой ГОРОД", за рулем Volkswagen Tiguan мог находиться сотрудник аппарата акимата ЗКО.

4 октября полицейские заявили, что по результатам медицинского освидетельствования водитель Volkswagen Tiguan находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени".

Дело по ДТП в суд еще не направили.

Ранее массовое ДТП произошло на проспекте аль-Фараби в Алматы. Там легковушка протаранила маршрутный автобус.