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Появилось видео массового ДТП в Уральске

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 20:22 Фото: Zakon.kz
Массовое ДТП произошло 1 октября в 00:10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина в Уральске. Позже видео аварии появилось в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

В первый день текущего месяца в Департаменте полиции ЗКО рассказали, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От сильного удара Mercedes столкнулся с автомобилями ВАЗ и Skoda Rapid.


Как пишет сайт "Мой ГОРОД", за рулем Volkswagen Tiguan мог находиться сотрудник аппарата акимата ЗКО.

4 октября полицейские заявили, что по результатам медицинского освидетельствования водитель Volkswagen Tiguan находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени".

Дело по ДТП в суд еще не направили.

Ранее массовое ДТП произошло на проспекте аль-Фараби в Алматы. Там легковушка протаранила маршрутный автобус.

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