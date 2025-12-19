#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Общество

Собаку привязали к машине и тащили на большой скорости в Таразе

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 03:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Факт насилия над животным зафиксировали в административном центре Жамбылской области, когда животное привязали к автомобилю и тащили по дороге на большой скорости, сообщает Zakon.kz.

Привязана она была за шею и одну лапу, передает "Седьмой канал". Кадры жестокого обращения с животным засняла на телефон одна из неравнодушных школьниц, которая ехала сзади вместе с мамой в автомобиле. Видео мгновенно попало в соцсети.

Интересно, что женщина с дочерью догнали машину с собакой и пытались выяснить, почему так жестоко обращаются с домашним питомцем. Водитель ответил, что это его личное дело и заверил, что так будет ехать до самого дома.

По словам зоозащитниц, так ужасно обошлись с собакой сотрудники службы отлова. На их противоправные действия она уже написала заявление в полицию.

"Я неоднократно сигнализировала и депутатам областного маслихата, и прокуратуре города, и прокуратуре области, и департаменту полиции о том, что сотрудники ветеринарной областной станции работают нарушая все законы и имеющие правила", – поделилась Жанна Мамашева.

Также проверить пункт отлова бездомных животных требуют жители Атырау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Резонансное видео с привязанной к машине собакой прокомментировали в полиции
10:54, 28 августа 2024
Резонансное видео с привязанной к машине собакой прокомментировали в полиции
Водитель из Павлодара объяснил, зачем привязал собаку к машине
14:19, 04 августа 2023
Водитель из Павлодара объяснил, зачем привязал собаку к машине
В Алматинской области снова тащили за машиной привязанную собаку
16:10, 01 октября 2024
В Алматинской области снова тащили за машиной привязанную собаку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: