Собаку привязали к машине и тащили на большой скорости в Таразе

Факт насилия над животным зафиксировали в административном центре Жамбылской области, когда животное привязали к автомобилю и тащили по дороге на большой скорости, сообщает Zakon.kz.

Привязана она была за шею и одну лапу, передает "Седьмой канал". Кадры жестокого обращения с животным засняла на телефон одна из неравнодушных школьниц, которая ехала сзади вместе с мамой в автомобиле. Видео мгновенно попало в соцсети.

Интересно, что женщина с дочерью догнали машину с собакой и пытались выяснить, почему так жестоко обращаются с домашним питомцем. Водитель ответил, что это его личное дело и заверил, что так будет ехать до самого дома.

По словам зоозащитниц, так ужасно обошлись с собакой сотрудники службы отлова. На их противоправные действия она уже написала заявление в полицию.

"Я неоднократно сигнализировала и депутатам областного маслихата, и прокуратуре города, и прокуратуре области, и департаменту полиции о том, что сотрудники ветеринарной областной станции работают нарушая все законы и имеющие правила", – поделилась Жанна Мамашева.

Также проверить пункт отлова бездомных животных требуют жители Атырау.