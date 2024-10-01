Шестерых детей спасли пожарные из горящей квартиры в ВКО

В многоквартирном доме в поселке Усть-Таловка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области 1 октября произошел пожар в квартире на третьем этаже, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы МЧС РК, возгорание охватило площадь в 6 кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей были эвакуированы 10 человек, включая шестерых детей.





Спасательная операция была проведена с использованием защитных колпаков, позволивших вывести людей по лестничному маршу. Пожар был локализован и потушен в кратчайшие сроки. Пострадавших в результате инцидента нет.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пожар вспыхнул в ресторане, расположенном в пятиэтажном жилом доме в Аксу.