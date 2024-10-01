Шестерых детей спасли пожарные из горящей квартиры в ВКО
Фото: Zakon.kz
В многоквартирном доме в поселке Усть-Таловка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области 1 октября произошел пожар в квартире на третьем этаже, сообщает Zakon.kz.
По сообщению пресс-службы МЧС РК, возгорание охватило площадь в 6 кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей были эвакуированы 10 человек, включая шестерых детей.
Спасательная операция была проведена с использованием защитных колпаков, позволивших вывести людей по лестничному маршу. Пожар был локализован и потушен в кратчайшие сроки. Пострадавших в результате инцидента нет.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Пожар вспыхнул в ресторане, расположенном в пятиэтажном жилом доме в Аксу.
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