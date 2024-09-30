Пожар вспыхнул в ресторане, расположенном в пятиэтажном жилом доме Аксу
Фото: пресс-служба МЧС РК
30 сентября в городе Аксу поступило сообщение о пожаре в одном из ресторанов, расположенном в пятиэтажном жилом доме, сообщает Zakon.kz.
Пожар охватил площадь в 10 кв. м.
"Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Кроме того, во избежание взрыва, проникнув в кухонное помещение, извлекли два газовых баллона объемом 50 л. На момент пожара в ресторане никого не было, пострадавших нет".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что двух взрослых и ребенка спасли огнеборцы в Караганде.
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