Пожар вспыхнул в ресторане, расположенном в пятиэтажном жилом доме Аксу

Фото: пресс-служба МЧС РК

30 сентября в городе Аксу поступило сообщение о пожаре в одном из ресторанов, расположенном в пятиэтажном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

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