Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пожар вспыхнул в ресторане, расположенном в пятиэтажном жилом доме Аксу

пожар в Аксу, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 21:17 Фото: пресс-служба МЧС РК
30 сентября в городе Аксу поступило сообщение о пожаре в одном из ресторанов, расположенном в пятиэтажном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

Пожар охватил площадь в 10 кв. м.

"Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Кроме того, во избежание взрыва, проникнув в кухонное помещение, извлекли два газовых баллона объемом 50 л. На момент пожара в ресторане никого не было, пострадавших нет".Пресс-служба МЧС РК
пожар в Аксу, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 21:17

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что двух взрослых и ребенка спасли огнеборцы в Караганде.

Читайте также

полицейского сбили в Атырау
Полицейского, регулировавшего движение, сбили в Атырау
пожар в ВКО
КАМАЗ загорелся на трассе в ВКО
Двух жителей Атырау подозревают в распространении наркотиков
Полицейские Атырау показали задержание подозреваемых в распространении наркотиков
Елена Беляева
МЧС РК Аксу Павлодарская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Карта Казахстан
Какое экономическое будущее ждет соседей Казахстана по Центральной Азии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: