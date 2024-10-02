Сотни жителей ЗКО остались без газа из-за аварии в процессе укладки водопровода
На место аварии оперативно прибыла
бригада АО "QAZAQGAZ AIMAQ" и установила, что был поврежден подземный
полиэтиленовый газопровод высокого давления с полным порывом тела газопровода.
"Повреждение произошло вследствие действий трактора МТЗ (принадлежность которого устанавливается), выполнявшего работы в непосредственной близости от газопровода. Место повреждения находится перед головным ШГРП. Сотрудники аварийной бригады оперативно перекрыли линейную задвижку для предотвращения дальнейшей утечки газа", – рассказали в компании.
В результате аварии без газоснабжения временно остались 599 потребителей частного сектора в следующих населенных пунктах:
- п. Жайык – 235 потребителей;
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- п. Желаево – 179 потребителей;
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- с/о "Хуторок" – 112 потребителей;
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- с/о "Дружба" – 73 потребителя.
Газопровод находится на балансе АО "QAZAQGAZ AIMAQ". На место происшествия были вызваны сотрудники полицейской службы для установления всех обстоятельств инцидента.
В настоящее время ремонтно-восстановительные работы были завершены, газопровод восстановлен, производится повторный пуск газа.
Ранее депутат Мажилиса РК Кайрат Балабиев адресовал первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру запрос по сложной ситуации с газом в Туркестанской области.