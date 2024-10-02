Сотни жителей ЗКО остались без газа из-за аварии в процессе укладки водопровода

2 октября около 16:25 в Уральске, поселок Жайык 2, в процессе укладки водопровода был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод, сообщает Zakon.kz.

На место аварии оперативно прибыла бригада АО "QAZAQGAZ AIMAQ" и установила, что был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления с полным порывом тела газопровода.



"Повреждение произошло вследствие действий трактора МТЗ (принадлежность которого устанавливается), выполнявшего работы в непосредственной близости от газопровода. Место повреждения находится перед головным ШГРП. Сотрудники аварийной бригады оперативно перекрыли линейную задвижку для предотвращения дальнейшей утечки газа", – рассказали в компании.

В результате аварии без газоснабжения временно остались 599 потребителей частного сектора в следующих населенных пунктах:

п. Жайык – 235 потребителей;



п. Желаево – 179 потребителей;



с/о "Хуторок" – 112 потребителей;



с/о "Дружба" – 73 потребителя.

Газопровод находится на балансе АО "QAZAQGAZ AIMAQ". На место происшествия были вызваны сотрудники полицейской службы для установления всех обстоятельств инцидента.

В настоящее время ремонтно-восстановительные работы были завершены, газопровод восстановлен, производится повторный пуск газа.

Ранее депутат Мажилиса РК Кайрат Балабиев адресовал первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру запрос по сложной ситуации с газом в Туркестанской области.