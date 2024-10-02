Депутат потребовал решить проблему с дефицитом газа в Туркестанской области

Депутат Мажилиса РК Кайрат Балабиев адресовал первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру запрос по сложной ситуации с газом в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Он попросил правительство срочно решить вопрос дефицита газа в регионах, назначить проверки автогазозаправочных станций и обеспечить заправки газом.



"Прошу поручить уполномоченным органам для удовлетворения бытовых потребностей 450 тыс. населения негазифицированных населенных пунктов Туркестанской области и в целях строгого соблюдения предусмотренных законом мер безопасности, предупреждения пожаров и взрывов, заправлять газовые баллоны жидким газом в аккредитованных учреждениях", – сказал Кайрат Балабиев 2 октября на пленарном заседании Мажилиса.

Он напомнил, что около 300 населенных пунктов в регионе остаются не охваченными системой газоснабжения. Почти полмиллиона людей не имеют доступа к газу. Дефицит газа на протяжении трех месяцев еще больше осложнил ситуацию, когда жителям приходилось ездить на заправочные станции в поисках газа. Плюс еще есть те, чьи автомобили потребляют только газ.

"В течение трех месяцев ни Министерство энергетики, ни акиматы не спешат с решением данного вопроса. Отдельные "предприимчивые" люди за 1000 тенге наполняют один бак и баллон, а за дополнительные 500 тенге – наполовину заправляют газом, тем самым набивая свои карманы. А в некоторых местах продаются талоны за 70 тыс. тенге. Куда не пойдешь – нигде нет газа, а там, где он есть, – вышеописанная ситуация", – возмутился Кайрат Балабиев.

Депутат отметил, что сельские жители всегда использовали газовые баллоны, которые стали недоступны. Предприятия, доставляющие потребителям газ в баллонах, прекратили свою деятельность. Жители, имеющие автомобили, привозят из города газ в баллонах.





"В баллоне предусмотрено переливание сжиженного голубого топлива только от аккредитованных организаций. А такие учреждения обязаны проверять техническую исправность заполненных баллонов, маркировать их товарным знаком и выдавать гарантийные карты качества, проводить аварийное и плановое техническое обслуживание баллонных установок", – подчеркнул Кайрат Балабиев.

Ранее в Министерстве энергетики сообщили, что дефицит газа в стране планируется закрыть к 2030 году.