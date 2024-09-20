Пожарные инспекторы проверяют дома с печным отоплением в Алматы

Сотрудники ДЧС Алматы начали комплекс профилактических мероприятий по пожарной безопасности в частном секторе. Инспекторы планируют охватить больше двух тысяч жилых построек сразу в нескольких районах, где до сих пор топят печи, а также есть газовые баллоны, сообщает Zakon.kz.

При профилактической работе сотрудники органов гражданской защиты особое внимание обращают на дома, где проживают многодетные семьи, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Спасатели детально рассказывают, как привести в соответствие нормам отопительные печи, прочистить забитый дымоход и установить датчики дыма.

Фото: Zakon.kz

Стоить отметить, что практика по установлению автономных датчиков угарного газа показала положительный результат. Так, за прошлый отопительный период было установлено более 43 тыс. таких устройств. Благодаря им было спасено 26 человек.

Фото: Zakon.kz

Сотрудниками ДЧС Алматы на данный момент на учет взято 153 тыс. частных домов. Из них 2 тыс. 450 строений сейчас отапливаются твердым топливом. Наибольшее количество таких домов в Медеуском, Алатауском и Бостандыкском районах. Именно в этих частях города сотрудники ДЧС усиленно проводят профилактические мероприятия. Главный специалист УЧС Асхат Амирбеков рассказал, что такими рейдами они пытаются призвать население в определенное время проводить проверку печей, дымоходов и специальных сигнализаций.

"В первую очередь для нас важно предупредить народ. Установить датчики дыма. Мы пытаемся все объяснить, рассказать об опасности, которая может нести неисправная печь или газовое оборудование. Помните, что пожар проще предупредить, чем потушить", – рассказал главный специалист УЧС Бостандыкского района Асхат Амирбеков.

В прошлом отопительном сезоне в Алматы произошло 44 возгорания из-за неправильной эксплуатации печи и еще 25 случаев были связаны с неосторожным обращением с огнем. В целом же с октября по март на территории города было зарегистрировано больше 230 фактов. Еще одной причиной участившихся ЧП в частном секторе становится неправильная эксплуатация электроприборов, переоборудование и подключение к электросетям, а также хранение твердого топлива и дров.

Стоит отметить, что большинство алматинцев к профилактическим мероприятиям относятся положительно.

"Хорошо, что приходят. Заботятся о нас. В зимний период я вынуждена отапливать дом с помощью печки. Часто слышишь, что в той или иной части города произошел пожар или люди отравились угарным газом. Мне как многодетной матери важна безопасность моих близких и моего дома. Тем более датчики устанавливают бесплатно", – рассказала жительница Бостандыкского района.

Фото: Zakon.kz

Всего в профилактических обходах приняли участие 93 сотрудника ДЧС Алматы и волонтеры, которые на постоянной основе помогают спасателям.

"С сотрудниками УЧС я провожу обходы уже второй год подряд. Люди разные бывают. Кто-то не открывает дверь, а кто-то, наоборот, с удовольствием консультируется со спасателями. Хочется сказать, что эти обходы проводятся не просто так. Это делается ради безопасности", – поделился волонтер Артур Рабиев.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники ДЧС напоминают, что перед началом отопительного сезона следует еще раз проверить все оборудование, а также заделать все трещины в печи, побелить дымоход на чердаке, что позволит сразу выявить неисправности и максимально быстро устранить их.

Также специалисты просят не оставлять рядом с печью дрова и тем более легко воспламеняющиеся жидкости и материалы. Запрещается использование проводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, использование поврежденных и сломанных розеток – это тоже опасно.

Отметим, что рейдовые мероприятия в Алматы продлятся до начала октября. Проверяющие пока не выявили грубых нарушений в использовании печей, а то, что удалось установить, владельцы домов пообещали в кратчайшие сроки устранить.