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Законодательство РК

Подделка на рынке: полицейские пресекли незаконную продажу мяса в Астане

Мясо, мясной цех, мясной отдел, мясной магазин, супермаркет, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 09:51 Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции Астаны при координации Департамента криминальной полиции МВД пресекли факт использования поддельной печати для беспрепятственной реализации мяса на одном из рынков города. Об этом 3 октября 2024 года рассказали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

При личном досмотре у задержанного продавца была изъята поддельная печать "АЛДЫН АЛА ТЕКСЕРУ", предназначенная для проштамповки туш сельскохозяйственных животных, подтверждающая их ветеринарный контроль.

"Как было установлено, задержанный не имел никакого отношения к инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства и не проводил лабораторные исследования. На протяжении более месяца он использовал эту печать для организации так называемой "проверки" привозимой мясной продукции с целью допуска ее к продаже на рынке столицы".Пресс-служба ДП Астаны
Подделка на рынке: полицейские пресекли незаконную продажу мяса в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 09:51

Фото: polisia.kz

В настоящее время в Территориальную инспекцию Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК в городе Астане направлены уведомления и принимаются соответствующие меры по проверке деятельности рынка, связанной с продажей мясной продукции.

"В отношении задержанного и администрации рынка проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможной причастности к кражам скота и реализации похищенного".Пресс-служба ДП Астаны

О том, какое мясо безопасно для здоровья, можете прочитать здесь.

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