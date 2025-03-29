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Общество

Канал незаконной миграции пресекли на западе Казахстана

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 10:41 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента КНБ по Актюбинской области пресекли канал нелегальной миграции, организованный местным жителем, сообщает Zakon.kz.

В ходе расследования удалось выявить схему, благодаря которой подозреваемый помог незаконно легализоваться на территории Казахстана более 120 иностранным гражданам. Все это происходило в обход законодательства путем фиктивного трудоустройства и прописки по месту жительства.

20 марта 2025 года решением суда Актобе организатора привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 394 УК и приговорили к году ограничения свободы. Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы".Пресс-служба КНБ

Ранее стало известно, из каких стран больше всего приезжает трудовых мигрантов в Казахстан.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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