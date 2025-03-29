Канал незаконной миграции пресекли на западе Казахстана

Сотрудники Департамента КНБ по Актюбинской области пресекли канал нелегальной миграции, организованный местным жителем, сообщает Zakon.kz.

В ходе расследования удалось выявить схему, благодаря которой подозреваемый помог незаконно легализоваться на территории Казахстана более 120 иностранным гражданам. Все это происходило в обход законодательства путем фиктивного трудоустройства и прописки по месту жительства.

20 марта 2025 года решением суда Актобе организатора привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 394 УК и приговорили к году ограничения свободы. Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы". Пресс-служба КНБ

Ранее стало известно, из каких стран больше всего приезжает трудовых мигрантов в Казахстан.