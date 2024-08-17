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Какое мясо безопасно для здоровья

какое мясо безопасно для здоровья, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 23:10 Фото: pixabay
Эксперты Института физической активности и питания Университета Дикина пришли к выводу, что "цельное" мясо и птица, подвергшееся минимальной обработке, более полезны для здоровья по сравнению с ветчиной или сосисками, сообщает Zakon.kz.

По информации The Conversation, мясо в умеренных количествах выступает важным компонентом сбалансированного рациона. Однако не все виды мясных продуктов одинаково полезны. Ветчина, бекон, сосиски и другое обработанное мясо содержит много насыщенных жиров и соли, повышающих риск сердечных заболеваний.

Издание пишет, что злоупотребление закусками из красного мяса может провоцировать развитие некоторых видов рака.

По словам экспертов по питанию, самыми безопасными считаются цельное постное мясо и птица, подвергшиеся минимальной обработке (в основном термической). При самостоятельном приготовлении сырого мяса рекомендуется отказаться от обжаривания во фритюре. Самым здоровым выбором будет обработка на гриле. Ученые добавили, что употреблять мясо и птицу лучше всего с овощами и крупами. Они помогают продлить чувство сытости и улучшить пищеварение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее, 30 мая, сообщалось, стоит ли ожидать роста цен на мясо на фоне масштабных паводков в Казахстане.

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