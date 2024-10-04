Хотела закопать тело под деревом: подробности жестокого убийства ребенка в Боралдае

Жители поселка Боралдай Алматинской области, где на днях убили ребенка, рассказали о семье, где произошла трагедия, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемая – мать ребенка. По некоторым данным, у убитой девочки была инвалидность. Жители Боралдая говорят, что мать вела себя странно и предлагала соседям помочь ей закопать тело возле дерева, передает КТК.

Известно, что женщина всего несколько дней жила в поселке, во времянке. Предположительно, ночью мать расправилась с дочерью. По словам соседей, женщина планировала заселиться в комнату, но успела перевезти только мебель и кое-какие вещи.

Снимающий по соседству времянку Диас Канатов рассказал, что ночью мать девочки прибежала к ним за помощью. Женщина жаловалась, что у двухлетней дочери внезапно начались судороги. А через некоторое время она заявила, что ребенок мертв, и собралась похоронить дочь возле дерева.

"Моя мама говорила, что эта женщина прибежала к нам. Говорила, что у ребенка начались судороги. Оказывается, девочка скончалась под утро. Соседка предложила моей маме похоронить дочку возле дерева. Мои родные подумали, что она неадекватная, и испугались". Диас Канатов

39-летняя подозреваемая воспитывала двоих детей. Муж – гражданин другой страны. Предположительно, он не жил с семьей.

По словам соседей, их изначально насторожило поведение женщины.

"Полицейские сами сказали, что она избила ребенка. Говорили, что на теле у девочки есть синяки. Один раз я видела, как соседка вышла на прогулку с детьми. Младшая была в коляске. Мне эта женщина показалась нервной", – поделилась соседка Рабига Интезарова.

О случившемся стало известно из соцсетей. Согласно распространяемому сообщению, женщина до смерти забила своего ребенка с инвалидностью. В пресс-службе региональной полиции рассказали, что подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.