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Происшествия

Казахстанка на машине протаранила магазин в Боралдае

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 09:55 Фото: pexels
В поселке Боралдай Алматинской области казахстанка не справилась с управлением автомобилем, пробила стену магазина и повредила торговые стеллажи с товарами, сообщает Zakon.kz.

Судя по размещенным кадрам в социальных сетях, никто не пострадал. На видео водитель также утверждает, что у нее случился приступ.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области пояснили, что все обстоятельства произошедшего будут установлены после проверки.

Также известно, что сотрудники полиции уже привлекли водителя к ответственности.

"В отношении нее составлен протокол в соответствии с действующим законодательством".Пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее в Instagram появилось видео, автор которого утверждала, что неоднократно пыталась дозвониться в полицию и долго ждала прибытия экипажа в Алматы. Что показали итоги проверки – можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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