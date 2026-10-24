Казахстанка на машине протаранила магазин в Боралдае

В поселке Боралдай Алматинской области казахстанка не справилась с управлением автомобилем, пробила стену магазина и повредила торговые стеллажи с товарами, сообщает Zakon.kz.

Судя по размещенным кадрам в социальных сетях, никто не пострадал. На видео водитель также утверждает, что у нее случился приступ.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области пояснили, что все обстоятельства произошедшего будут установлены после проверки.

Также известно, что сотрудники полиции уже привлекли водителя к ответственности.

"В отношении нее составлен протокол в соответствии с действующим законодательством". Пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее в Instagram появилось видео, автор которого утверждала, что неоднократно пыталась дозвониться в полицию и долго ждала прибытия экипажа в Алматы. Что показали итоги проверки – можно узнать по этой ссылке.