Порубила топором – тело мужчины обнаружили в квартире в Алматы

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Казнете появилась информация о жестоком убийстве гражданина России в Алматы. По данным автора рассылки, расчлененное тело мужчины обнаружили в одной из квартир города. В Департаменте полиции подтвердили эти данные, сообщает Zakon.kz.

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