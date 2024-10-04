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Порубила топором – тело мужчины обнаружили в квартире в Алматы

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 13:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казнете появилась информация о жестоком убийстве гражданина России в Алматы. По данным автора рассылки, расчлененное тело мужчины обнаружили в одной из квартир города. В Департаменте полиции подтвердили эти данные, сообщает Zakon.kz.

Также, согласно публикации, в убийстве подозревают сожительницу мужчины. В заключении говорится, что стражи порядка изъяли топор.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе городской полиции 4 октября 2024 года уточнили, что по данному факту Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания (ИВС)".Пресс-служба ДП Алматы

Другие обстоятельства устанавливаются.

Днем ранее стало известно, что в поселке Боралдай Алматинской области мать до смерти избила ребенка. Подозреваемую водворили в изолятор временного содержания (ИВС).

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