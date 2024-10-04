Полуголый мужчина расправился с домофоном в Астане

В Астане нетрезвый 26-летний мужчина разбил домофон кирпичом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, это случилось в 6:44 утра.

"Противоправные действия нарушителя зафиксировала видеокамера. Мужчина признался, что излишне употребил алкоголь и забыл ключи в квартире, из-за чего не смог войти в подъезд. Участковыми инспекторами полиции УП района "Алматы" в отношении правонарушителя составлен административный протокол. Он был помещен в камеру временного содержания", – сообщили в ДП.

Решением суда "убийцу" домофона наказали административным арестом на 10 суток.

Летом 2024 года в Астане на 15 суток арестовали мужчину, который угрожал жене спрыгнуть с 14-го этажа.