Мужчина залез на арку моста "Караоткел" в Астане: его снимали спасатели
Фото: МЧС РК
В Астане с моста "Караоткел" снимали 32-летнего мужчину, который залез на арку сооружения, сообщает Zakon.kz.
Инцидент случился днем 11 мая. Спускать жителя столицы пришлось спасателям.
"Сегодня в районе Сарыарка спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астаны провели успешную операцию по спасению мужчины 1993 года рождения", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Мужчину благополучно спустили вниз и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Автомобильный мост "Караоткел" расположен в столице между улицей Кабанбай батыра и Бараева. Его дуги, на одну из которых и залез мужчина, являются декоративным украшением.
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