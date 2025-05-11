Мужчина залез на арку моста "Караоткел" в Астане: его снимали спасатели

Фото: МЧС РК

В Астане с моста "Караоткел" снимали 32-летнего мужчину, который залез на арку сооружения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился днем 11 мая. Спускать жителя столицы пришлось спасателям. "Сегодня в районе Сарыарка спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астаны провели успешную операцию по спасению мужчины 1993 года рождения", – рассказали в пресс-службе МЧС РК. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz) Мужчину благополучно спустили вниз и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются. Автомобильный мост "Караоткел" расположен в столице между улицей Кабанбай батыра и Бараева. Его дуги, на одну из которых и залез мужчина, являются декоративным украшением.

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