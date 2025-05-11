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Происшествия

Мужчина залез на арку моста "Караоткел" в Астане: его снимали спасатели

Мост, МЧС, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 14:34 Фото: МЧС РК
В Астане с моста "Караоткел" снимали 32-летнего мужчину, который залез на арку сооружения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился днем 11 мая. Спускать жителя столицы пришлось спасателям.

"Сегодня в районе Сарыарка спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астаны провели успешную операцию по спасению мужчины 1993 года рождения", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Мужчину благополучно спустили вниз и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Автомобильный мост "Караоткел" расположен в столице между улицей Кабанбай батыра и Бараева. Его дуги, на одну из которых и залез мужчина, являются декоративным украшением.

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Андрей Дюсупов
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