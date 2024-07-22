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В Астане арестовали мужчину, который хотел напугать супругу прыжком с 14-го этажа

Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 03:33 Фото: Zakon.kz
Житель города Астаны подвергнут административному аресту сроком на 15 суток за нецензурную брань и запугивание своей супруги попыткой спрыгнуть с 14-го этажа жилого дома по ул. Бектурова, 17 , сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны в своем Telegram-канале, 22 июля в ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. С его слов, он находился в нетрезвом состоянии и намеревался напугать супругу.

"Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 434 ч.1 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее мы сообщали, что отныне семейным дебоширам будут оказывать психологическую помощь в поликлиниках.

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