Мертвых окровавленных фламинго нашли в степи около Актау

В степи Мангистауской области нашли мертвых фламинго, сообщает Zakon.kz.

Информацией поделился местный блогер Азамат Сарсенбаев.

"Тушки краснокнижных фламинго обнаружили в степи работники одного из месторождений между Каламкасом и Каражанбасом. Нужно проверить и изучить тушки, вроде, пыльных бурь у нас не было, чтобы вот так раскидало этих птиц, умерли ли они своей смертью или кто-то помог?" – адресовал свой вопрос активист профильным ведомствам.

Фото: Instagram/Азамат Сарсенбаев

Редакция обратилась за комментарием в Министерство экологии.

Фото: Instagram/Азамат Сарсенбаев

Отметим, что буквально накануне, 3 октября, в Сети появились кадры со стаей фламинго, прилетевшей в Актау.