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Мертвых окровавленных фламинго нашли в степи около Актау

Мертвых фламинго нашли в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 16:44 Фото: pexels
В степи Мангистауской области нашли мертвых фламинго, сообщает Zakon.kz.

Информацией поделился местный блогер Азамат Сарсенбаев.

"Тушки краснокнижных фламинго обнаружили в степи работники одного из месторождений между Каламкасом и Каражанбасом. Нужно проверить и изучить тушки, вроде, пыльных бурь у нас не было, чтобы вот так раскидало этих птиц, умерли ли они своей смертью или кто-то помог?" – адресовал свой вопрос активист профильным ведомствам.
Мертвых фламинго нашли в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 16:44

Фото: Instagram/Азамат Сарсенбаев

Редакция обратилась за комментарием в Министерство экологии.

Мертвых фламинго нашли в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 16:44

Фото: Instagram/Азамат Сарсенбаев

Отметим, что буквально накануне, 3 октября, в Сети появились кадры со стаей фламинго, прилетевшей в Актау.

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