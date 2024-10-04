В Алматы в результате ДТП с пассажирским автобусом погибла женщина
Авария случилась на развязке шоссе Северное кольцо – улица Бокейханова.
Фото: Zakon.kz
Как узнал на месте корреспондент Zakon.kz, оба транспортных средства ехали по кольцу развязки. Автобус двигался по крайней правой полосе, согласно правилам дорожного движения.
Фото: Zakon.kz
При съезде на шоссе Северное кольцо водитель Mitsubishi не перестроился в правый ряд и повернул со второго ряда. Это, вероятно, стало неожиданностью для водителя автобуса и тот столкнулся с минивэном.
Фото: Zakon.kz
От удара машина опрокинулась на бок.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП погибла женщина (27 лет), сидевшая на заднем сиденье минивэна.
Сегодня, 4 октября утром в Алматы произошло еще одно серьезное ДТП, в результате которого легковушка несколько раз перевернулась.