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В Алматы в результате ДТП с пассажирским автобусом погибла женщина

В Алматы в результате ДТП с пассажирским автобусом погибла женщина, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 17:28 Фото: Zakon.kz
В Алматы 4 октября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса №58 и минивэна Mitsubishi Space Wagon, в результате которого погибла женщина, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась на развязке шоссе Северное кольцо – улица Бокейханова.

Алматы, ДТП с автобусом, погибла девушка, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 17:28

Фото: Zakon.kz

Как узнал на месте корреспондент Zakon.kz, оба транспортных средства ехали по кольцу развязки. Автобус двигался по крайней правой полосе, согласно правилам дорожного движения.

Алматы, ДТП с автобусом, погибла девушка, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 17:28

Фото: Zakon.kz

При съезде на шоссе Северное кольцо водитель Mitsubishi не перестроился в правый ряд и повернул со второго ряда. Это, вероятно, стало неожиданностью для водителя автобуса и тот столкнулся с минивэном.

Алматы, ДТП с автобусом, погибла девушка, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 17:28

Фото: Zakon.kz

От удара машина опрокинулась на бок.

В Алматы в результате ДТП с пассажирским автобусом погибла женщина, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 17:28

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП погибла женщина (27 лет), сидевшая на заднем сиденье минивэна.

Сегодня, 4 октября утром в Алматы произошло еще одно серьезное ДТП, в результате которого легковушка несколько раз перевернулась.  

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