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Законодательство РК

Крупный пожар в Аксае: огонь охватил 300 квадратных метров здания банка

Крупный пожар разгорелся в банке в Аксае, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 00:27 Фото: скриншот видео
В Бурлинском районе города Аксай произошло возгорание кровли двухэтажного административного здания на предварительной площади 300 кв. м, сообщает Zakon.kz..

По информации пресс-службы МЧС РК, несмотря на сложность тушения пожара, так как здание из металлического каркаса и минваты, обшита профлистом огнеборцы продолжают тушения.

К счастью, пострадавших нет.

Пожар полностью потушен. Пострадавших нет.


Ранее сообщалось, что "Газель" полыхнула открытым пламенем на проезжей части в Кокшетау.

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МЧС РК Аксай Западно-Казахстанская область Пожар 2024 год Спасатели
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