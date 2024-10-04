Крупный пожар в Аксае: огонь охватил 300 квадратных метров здания банка
Фото: скриншот видео
В Бурлинском районе города Аксай произошло возгорание кровли двухэтажного административного здания на предварительной площади 300 кв. м, сообщает Zakon.kz..
По информации пресс-службы МЧС РК, несмотря на сложность тушения пожара, так как здание из металлического каркаса и минваты, обшита профлистом огнеборцы продолжают тушения.
К счастью, пострадавших нет.
Пожар полностью потушен. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что "Газель" полыхнула открытым пламенем на проезжей части в Кокшетау.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript