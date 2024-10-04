Крупный пожар в Аксае: огонь охватил 300 квадратных метров здания банка

В Бурлинском районе города Аксай произошло возгорание кровли двухэтажного административного здания на предварительной площади 300 кв. м, сообщает Zakon.kz..

По информации пресс-службы МЧС РК, несмотря на сложность тушения пожара, так как здание из металлического каркаса и минваты, обшита профлистом огнеборцы продолжают тушения.

К счастью, пострадавших нет.

Пожар полностью потушен. Пострадавших нет.





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