Шахтеры погибли на месторождении "Саяк"

5 октября на месторождении "Саяк" возле города Балхаш погибли два шахтера, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал "Патриот", 34-летний Дулат Игембаев и 23-летний Мадияр Турысбаев отравились газом, их третий коллега госпитализирован. В департаменте по инспекции труда Карагандинской области подтвердили факт и квалифицируют это как групповой несчастный случай.

"Создана комиссия, проводится специальное расследование данного группового несчастного случая", – сообщили "Патриоту" в областном департаменте по инспекции труда.

Днем 6 октября на территории Скальной тропы в 4А микрорайоне города Актау погиб мужчина.