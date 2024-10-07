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Шахтеры погибли на месторождении "Саяк"

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, сбитый пешеход, сбитый человек, сбит пешеход, смертельное ДТП, скорая помощь, машина скорой помощи, карета скорой помощи, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 07:40 Фото: Zakon.kz
5 октября на месторождении "Саяк" возле города Балхаш погибли два шахтера, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал "Патриот", 34-летний Дулат Игембаев и 23-летний Мадияр Турысбаев отравились газом, их третий коллега госпитализирован. В департаменте по инспекции труда Карагандинской области подтвердили факт и квалифицируют это как групповой несчастный случай.

"Создана комиссия, проводится специальное расследование данного группового несчастного случая", – сообщили "Патриоту" в областном департаменте по инспекции труда.

Днем 6 октября на территории Скальной тропы в 4А микрорайоне города Актау погиб мужчина.

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